‘Tegenwoordig heb je alleen een goede Instagram nodig om spits te zijn’

Christian Vieri hekelt de huidige generatie voetballers. De voormalig spits van onder meer Juventus, Lazio, Fiorentina, AC Milan, Internazionale, Atlético Madrid en de nationale ploeg van Italië zegt bij Radio Deejay dat imago tegenwoordig belangrijker is voor voetballers dan de daadwerkelijke prestaties op het veld.

“Tegenwoordig heb je alleen een goede Instagram nodig om spits te zijn”, begint de 45-jarige Italiaan. “Je hoeft niet meer dertig doelpunten te maken. Je hoeft niet meer iedere zondag te scoren”, is de voormalig spits, die in de vorige twee decennia een van meest gevreesde aanvallers ter wereld was, cynisch over de huidige generatie.

“Als je vroeger niet scoorde, sloot je jezelf op. Daarna trad je weer naar buiten om je fouten te analyseren, zodat je weer beter kon worden. Dat gebeurt niet meer. We waren er ziek van, onze generatie, vooral spitsen. We waren gretig. Ik wilde gevechten aangaan om te scoren. Ik heb ongeveer 140 doelpunten gemaakt in de Serie A en ik kan ze bijna allemaal nog herinneren, ook de kansen die ik heb gemist.”