‘Het balbezit van Real Madrid is bijna Barcelona-achtig’

In het programma Feiten op Tafel behandelen presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris van den Ban een actueel vraagstuk uit de voetballerij aan de hand van cijfers en feiten. Ditmaal bespreken zij de malaise bij Real Madrid die uitmondde in het ontslag van trainer Julen Lopetegui. Wat is er veranderd aan het spel van de Madrilenen en hoe groot is de invloed van de afwezigheid van vedette Cristiano Ronaldo en succescoach Zinédine Zidane?

Bekijk de video hieronder of op onze videopagina.