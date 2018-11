Aanvoerder Klaassen imponeert: ‘Hij vertoont geen enkele wisselvalligheid’

Werder Bremen wist woensdagavond betrekkelijk eenvoudig te winnen van SC Weiche Flensburg 08 in de DFB Pokal. De Bundesliga-club was met 1-5 te sterk, mede door een treffer van Davy Klaassen, die vlak voor rust een penalty benutte. De Nederlander was bij het duel de aanvoerder van Werder en daar is hij trots op.

“Het was een geweldige eer voor mij om vandaag aanvoerder te zijn”, laat de 25-jarige middenvelder na afloop weten op de clubsite van Werder. “Het had geen invloed op mijn prestaties. Ik ken mijn rol in de kleedkamer”, benadrukt Klaassen, die sinds deze zomer actief is voor de Duitse club na zijn vertrek bij Everton.

Frank Baumann, sportief directeur van de huidige nummer vier van de Bundesliga, is lovend over de zomeraankoop. "Davy heeft aangetoond dat hij altijd op hetzelfde hoge niveau kan spelen. Hij vertoont geen enkele wisselvalligheid, wie de tegenstander ook is”, aldus Baumann. Klaassen ligt tot medio 2022 vast in Bremen.

De zestienvoudig Oranje-international leeft op in Duitsland. Waar Klaassen bij Everton nauwelijks aan spelen toekwam, speelt de middenvelder een belangrijke rol bij Werder, waar hij verzekerd is van een basisplaats. Klaassen heeft reeds elf wedstrijden achter de rug voor Werder, met drie goals en evenzoveel assists tot gevolg.