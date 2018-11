‘Als Vermeer het tegen ADO goed doet, zou ik hem laten staan’

Justin Bijlow leidde met zijn blunder tegen Ajax een 3-0 nederlaag in. De doelman kan zich niet veel fouten veroorloven, want met Kenneth Vermeer kan trainer Giovanni van Bronckhorst over een goede tweede keeper beschikken. Voormalig verdediger Ben Wijnstekers vertelt in dit interview met Omnisport hoe hij tegen de keeperssituatie bij Feyenoord aankijkt. De video is hieronder te bekijken.