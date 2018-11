Koeman moet ‘ramp’ voorkomen: ‘Als dat mislukt, hebben we gefaald’

Eric Gudde is blij met de huidige tendens rond Oranje. Een tijdje geleden heerste er veel pessimisme rond het Nederlands elftal, maar de afgelopen paar maanden ziet de directeur betaald voetbal van de KNVB een positievere stemming. "Zoals wij in de pers kwamen, dat wil niemand”, zegt Gudde in een interview met de NOS.

De voormalig bestuurder van Feyenoord beseft dat de kwalificatie voor een EK-eindronde nog ver weg is. "Dat is wel een hele harde doelstelling. Er zijn verschillende definities van rampen, maar als dat mislukt, hebben we gefaald”, aldus Gudde, die blij is dat Ronald Koeman momenteel bondscoach is van het Nederlands elftal.

“We hebben diverse gesprekken gevoerd en toen bleek dat het WK van 2014 in Brazilië de norm was. De aanpak van Louis van Gaal. Dan kom je al snel uit bij Ronald Koeman”, stelt de directeur. Onder zijn bewind werd onder meer de verandering van accommodatie voor Oranje bewerkstelligd. Noordwijk werd namelijk ingeruild voor Zeist.

"Ik was best wel een beetje benauwd toen ik de eerste keer poolshoogte kwam nemen in ons nieuwe hotel. Als de spelers allemaal boven zouden zitten, dan is het foute boel. Tot mijn vreugde zag ik ze allemaal beneden. Er was een groepje aan het gamen, er werd gekaart. Toen wist ik dat het goed zat”, besluit Gudde.