Tagliafico erkent: ‘Het contract lag klaar, maar ik wilde iets anders’

Nicolás Tagliafico ruilde Independiente in januari in voor Ajax, maar had toen ook voor een terugkeer naar Spanje kunnen kiezen. De linkerverdediger stond namelijk in de belangstelling van Real Betis, maar koos bewust voor een transfer naar Ajax, zo vertelt de Argentijn in een interview met ELF Voetbal Magazine.

“Van alle clubs was Betis het meest serieus. Het contract lag al klaar. Maar ik was al in Spanje geweest. Ik wilde iets compleet anders. Een andere cultuur opsnuiven, een andere taal leren”, aldus de 26-jarige Tagliafico, die in de Johan Cruijff ArenA een contract tekende tot de zomer van 2022.

Real Betis is Tagliafico vermoedelijk blijven volgen, want de club uit Andalusië zou in augustus een bod van zes miljoen euro hebben uitgebracht. Radio Marca meldde dat directeur spelersbeleid Marc Overmars dat voorstel niet wilde accepteren omdat hij ten minste tien miljoen verlangde voor de elfvoudig international.

Naast Real Betis zouden inmiddels ook clubs als Barcelona en Arsenal interesse hebben in Tagliafico. “Blijkbaar doe ik toch iets goed”, zegt de linkspoot. “Ik heb het gelezen en voor kennisgeving aangenomen. Ik voel me goed bij Ajax, ik denk en leef in het nu.”