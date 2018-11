Ajax kan ‘klotegevoel’ niet bewerkstelligen: ‘Daar zijn we blij om’

Go Ahead Eagles had woensdagavond weinig in te brengen tegen Ajax, constateert John Stegeman. De trainer van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie beaamt in gesprek met Voetbal International dat zijn ploeg een maatje te klein was voor de Amsterdammers, die met een 3-0 winst doorgaan naar de volgende ronde van de KNVB Beker.

Stegeman geeft toe dat tegenhouden het hoogst haalbare is geweest voor Go Ahead en wijst naar de kwaliteiten van Ajax. “Zij doen het goed. Zij hebben ons bij de strot gegrepen. Als je spelers minder de tijd geeft, gaan ze fouten maken. Dat is wat er gebeurde”, aldus de oefenmeester, die aangeeft dat zijn ploeg te weinig heeft gebracht.

Bij FOX Sports erkent Stegeman dat Go Ahead een kansloze wedstrijd speelde. “Ajax is in principe gewoon beter dan wij. Ze hebben dat ook nog best aardig uitgevoerd. Wij hadden dat, denk ik, misschien wel wat beter en nauwkeuriger kunnen doen, maar dat hebben we niet gedaan”, aldus Stegeman, die zag dat zijn team bij de 1-0 van Ajax in de omschakeling werd 'geslacht'.

“Het was aan de bal gewoon heel matig, dat is denk ik waardoor je hier niet meevoetbalt in de ArenA. Als je er hier met 7-0 af gaat, dan geeft dat je een klotegevoel. Ze hadden er nog wel vier of vijf kunnen maken, dat hebben ze niet gedaan. Daar zijn we blij om. Dat heeft te maken met ons goede verdedigingswerk, met onze keeper en met de onnauwkeurigheid van Ajax in de eindfase.”