Van der Vaart: ‘Ik speel dit seizoen nog en dan denk ik dat ik stop’

Rafael van der Vaart is zo goed als zeker aan zijn laatste seizoen bezig als profvoetballer. Zijn contract bij Esbjerg fB loopt af en de 35-jarige middenvelder loopt in een interview met BT alvast vooruit op de knoop die hij in de zomer moet doorhakken. “Ik speel dit seizoen nog en dan denk ik dat ik stop.”

“Het is goed zo. Het is prima om niet meer op mijn top te zijn. Ik heb dat al lang geaccepteerd en ik weet dat de tijd gekomen is. Maar zolang het lichaam het aankan, doe ik waar ik goed in ben. In het voetbal kan er veel gebeuren, maar ik heb het gevoel dat dit mijn laatste seizoen is”, aldus de 109-voudig international van het Nederlands elftal.

“We zullen zien wat ik ga doen. Ik doe televisiewerk in Nederland en dat vind ik erg leuk. Als je een goede naam hebt, dan kun je overal wel aan de bak. Misschien wel als trainer. Maar ik heb enkele slechte ervaringen meegemaakt met coaches en ik wil niet dat spelers over mij denken zoals ik over sommige trainers heb gedacht.”

“Een voetballoopbaan is kort en ik zou de voetballers vertellen dat ze ervan moeten genieten. En ik zou vetellen hoe ik zou spelen, maar ik ben niet het type dat zou pochen over dat ik bij Real Madrid heb gespeeld.” Van der Vaart speelde tot dusverre zes wedstrijden voor Esbjerg en kwam in de Superligaen pas 55 minuten in actie in het eerste elftal.