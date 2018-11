Siem de Jong raakt ook in Australië geblesseerd en vecht tegen tranen

Siem de Jong kan voorlopig niet in actie komen voor Sydney FC. De aanvallende middenvelder liep zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Western Sydney (2-0 winst) een hamstringblessure op en moest zich na 23 minuten laten vervangen. De Jong kan waarschijnlijk pas eind december weer in actie komen voor the Sky Blues.

De 29-jarige De Jong kwam na 67 minuten in de ploeg voor Milos Ninkovic en verliet in de negentigste minuut geblesseerd het veld. Manager Steve Corica zei zondag nog hoop te hebben op een snel herstel van de zesvoudig international van het Nederlands elftal: “Ik denk dat het een lichte blessure is, maar denk dat hij dinsdag niet meedoet in de beker.”

Sydney speelde dinsdag de finale van de FFA Cup tegen Adelaide United en verloor met 2-1. De Jong kwam inderdaad niet in actie, maar Jop van der Linden deed wel negentig minuten mee. Voormalig Sparta Rotterdam-aanvaller Craig Goodwin kroonde zich met twee doelpunten tot de man van de wedstrijd in het Coopers Stadium.

De Jong speelde tot dusverre slechts vier wedstrijden voor Sydney FC: twee in de competitie en twee in de beker. In zijn tijd bij Ajax werd hij ook al geplaagd door blessureleed. De broer van PSV-aanvoerder Luuk de Jong wordt door Ajax aan de club in Australië verhuurd en heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot medio 2020.