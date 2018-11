Cillessen ‘reddende engel’: ‘Hij werd wanhopig vanwege het gebrek aan hulp’

Barcelona won woensdagavond in de Copa del Rey met de grootste moeite van Cultural Leonesa. De bekerhouder en de ploeg die op het derde niveau van Spanje uitkomt, stevenden af op een doelpuntloos gelijkspel, maar een treffer van Clément Lenglet vlak voor tijd gaf de doorslag: 0-1. Jasper Cillessen speelde bij Barcelona een belangrijke rol.

De doelman van de Catalaanse grootmacht zorgde er met enkele puike reddingen voor dat de nul werd gehouden. De Nederlander keepte voor het eerst sinds 9 mei weer een wedstrijd voor Barcelona en volgens de Spaanse media deed de Oranje-international weer van zich spreken. Men vraagt zich af waarom Cillessen nog altijd actief is bij Barcelona.

Marca vond de Nederlander de beste speler van de Spaanse topclub, gevolgd door Arturo Vidal en doelpuntenmaker Lenglet. “Cillessen had meer werk te verrichten dan aanvankelijk werd gedacht. Hij werd wanhopig vanwege het gebrek aan hulp van zijn teamgenoten”, aldus de Spaanse sportkrant, die in Cillessen een topper ziet.

“Hij was de reddende engel in de laatste minuten en was beslissend. Barcelona heeft twee geweldige doelmannen”, doelt Marca ook op Marc-André ter Stegen. Ook Mundo Deportivo is lovend. “Cillessen en Lenglet hebben Barcelona gered. De reddingen van Cillessen hielpen Barcelona in leven te blijven en Lenglet werd de onverwachte doelpuntenmaker.”