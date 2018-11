Begrip voor kritiek Sneijder op Oranje-internationals: ‘Ik miste de eerzucht’

Wesley Sneijder uitte eerder kritiek op enkele internationals van Oranje, aangezien sommige spelers in de ogen van de middenvelder in het verleden met zogenaamde pijntjes afzegden voor het Nederlands elftal. Guus Hiddink kan zich vinden in de woorden van de recordinternational. “In zekere zin wel, ja”, beaamt de voormalig bondscoach in gesprek met Voetbal International.

“Soms miste ik de eerzucht die je in veel andere nationale ploegen ziet. Ik ben na een interland weleens boos geworden, vanwege het gemak waarmee sommige spelers een slechte prestatie leken te accepteren. Je kunt wedstrijden verliezen, maar dan wél met het zweet op je voorhoofd en het bloed op je scheenbeen”, zegt Hiddink.

De trainer had niet het gevoel dat alle spelers ‘tot het gaatje’ gingen. Optreden tegen deze lichte vorm van laksheid is makkelijker gezegd dan gedaan, aldus Hiddink. “Dan moet je wél spelers achter de hand hebben die goed genoeg zijn om in te passen. Het aanbod was gewoon even minder. Dat was onderdeel van het dalletje waarin we zaten. Dan kun je heel flink gaan doorselecteren, maar dan snij je jezelf in de vingers.”

Hiddink merkt dat Oranje er momenteel beter voorstaat dan een paar jaar geleden. Volgens de coach krijgen het Nederlands elftal en ook Ajax en PSV ‘hun gezicht terug’: “We hebben een paar jaar gehad waarin het vooral breien was. Als een Nederlandse ploeg begon op te bouwen van achteruit, kon je gerust even naar het toilet gaan. Als je terugkwam, waren ze nog stééds bezig met achterin rondspelen. Zo saai.”