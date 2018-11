‘Mensen worden ook nog boos als je zegt dat spelers te dik zijn’

FC Emmen liet zich woensdag in de KNVB Beker verrassen door Odin ’59, een ploeg uit het vierde niveau van de Nederlandse voetbalpiramide. Kenneth Perez verbaasde zich in de studio van FOX Sports over de wedstrijd van de huidige nummer zestien van de Eredivisie.

“Je weet toch gewoon niet meer wat je moet zeggen over dit soort dingen? Je wordt er toch sprakeloos van? Een Eredivisieploeg die verliest van een club uit de middenmoot van de Derde Divisie”, aldus Perez. “1-3! Dan zeggen mensen: ja, maar ze moeten het spel maken... Mag het? Ze trainen elke dag, het zijn profs. Het is toch bizar. En dan worden mensen ook nog boos als je iets over ze zegt, dat spelers te dik zijn. Ze moeten zich zó schamen.”

Dick Lukkien, de trainer van FC Emmen, sprak in een interview met RTV Drenthe eveneens van ‘een schande’: “Ik heb geen zin om de schuld bij iemand neer te leggen. We hebben met z’n allen gefaald en daar ben ik onderdeel van.” Het was de slechtste avond voor Lukkien als coach, vertelde hij.

“Ja, zo dramatisch als vanavond is het nog niet geweest.” Bij tegenstander Odin ’59 heerste er uiteraard een andere sfeer. Daar is coach Richard Plug ‘supertrots’ op zijn spelers: “Er zullen mensen zijn die hier over twintig of dertig jaar nog steeds over praten. Dit is gigantisch en precies wat voetbal zo leuk maakt”, zei de oefenmeester bij FOX Sports.