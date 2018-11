Stengs is terug bij AZ: ‘Eerst ben je verdrietig, later doet het pijn’

Calvin Stengs is na veertien maanden terug op de voetbalvelden. De rechtsbuiten is hersteld van een knieblessure en maakte woensdag zijn rentree in het eerste elftal van AZ. Hij viel in de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo na 89 minuten in voor Oussama Idrissi en miste vervolgens een strafschop.

De negentienjarige Stengs vindt het ‘heerlijk’ om terug te zijn, zo vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad: “Als je het publiek hoort, dan geeft dat een boost. Het is voor mij een lange weg geweest. Eerst ben je verdrietig. In een later stadium doet het pijn als je iedereen buiten ziet trainen. Je maakte kleine stapjes. Soms is het al een overwinning als je op de training een bal kan blokken.”

Het AZ van trainer John van den Brom kreeg in de slotfase een strafschop nadat Guus Til werd onderuitgehaald en Stengs ging achter de bal staan, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Lars Unnerstall. “Misschien was het de druk. Het zou fantastisch zijn geweest als de bal erin was gegaan natuurlijk.”

Van den Brom was hoe dan ook blij met de rentree van het talent: “Ik had kippenvel. Een staande ovatie van de supporters, dat vergeet je nooit. Ik ben zo blij dat hij terug is (..) Na drie nederlagen was dit wel even lekker. Als je weer eens wint, zie je wat dat teweeg brengt. Eindelijk zijn er weer lachende gezichten na de wedstrijd. Ook bij mij.”