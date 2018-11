Cerny maakt rentree na één jaar: ‘Ik wil mijn kansen gaan pakken’

Václav Cerny speelde woensdag zijn eerste wedstrijd in het eerste elftal sinds 25 oktober 2017, toen hij in actie kwam in het duel met ASV De Dijk. De rechtsbuiten deed ruim een uur mee tegen Go Ahead Eagles (3-0) en is blij met zijn rentree. Het interview van Ajax TV met Cerny is hieronder te bekijken.