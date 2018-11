Ten Hag: ‘Ik heb hem er vaak op aangesproken dat hij meer moet geven’

Zakaria Labyad ruilde FC Utrecht afgelopen zomer voor een miljoenenbedrag in voor Ajax, maar heeft nog geen basisplaats kunnen veroveren in Amsterdam. De 25-jarige aanvallende middenvelder mocht woensdag in de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles opdraven en was goed voor het tweede doelpunt.

Erik ten Hag werkte bij FC Utrecht samen met Labyad en verklaart waarom hij vooralsnog voor anderen kiest. “Bij Ajax liggen de eisen hoger dan bij FC Utrecht. Dat had ik hem van tevoren al wel gezegd”, zo wordt de trainer geciteerd door De Telegraaf.

“Ik heb hem er bij FC Utrecht al vaak op aangesproken dat hij meer moest geven in de training. Maar daar was hij automatisch toch de beste. Maar hier zal je elke dag maximaal moeten gaan, anders kun je niet het niveau halen dat wij eisen.” Volgens Ten Hag is ‘het kwartje’ bij Labyad nu gevallen.

“Hij steekt er meer en meer energie in en daarom kan hij dit ook brengen”, besluit de oefenmeester. Labyad maakte de negentig minuten vol tegen Go Ahead (3-0) en speelde zo zijn achtste wedstrijd voor Ajax. Daarin staat de teller op drie treffers en één assist. Met Ajax neemt de Marokkaans international het zaterdag op tegen Willem II.