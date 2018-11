Van de Beek reageert: ‘Ik ben hartstikke gelukkig bij Ajax’

Donny van de Beek is niet bezig met een vertrek bij Ajax. De Corriere dello Sport schreef woensdag dat AS Roma de middenvelder hoopt in te lijven, maar na de 3-0 zege op Go Ahead Eagles in de KNVB Beker vertelde Van de Beek aan Veronica Inside dat Roma wat hem betreft niet hoeft te bellen.

“Ik ben hartstikke gelukkig bij Ajax. Of ik hier na de winter nog speel? Daar ga ik wel vanuit, zeker weten. Ik heb hier nog genoeg te behalen en bereiken.” Van de Beek heeft de geruchten over een eventuele transfer naar i Giallorossi wel meegekregen: “Ik weet waar je op doelt, maar ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik ben vol met Ajax bezig.”

“Ik kan er niet veel mee. Er komen superbelangrijke wedstrijden aan met Ajax en daar focus ik mij op. Met al die andere dingen ben ik niet bezig.” Met Ajax boekte de vijfvoudig international van het Nederlands elftal zogezegd een 3-0 overwinning op Go Ahead en het team van Erik ten Hag kwam eigenlijk geen moment in de problemen.

“Het was niet heel speciaal, maar sommige jongens waren er weer bij. Václav Cerny bijvoorbeeld. Ik ben hartstikke blij voor hem. Hij heeft het zwaar gehad.” De 21-jarige Van de Beek speelde zelf zijn 21e wedstrijd van het seizoen voor Ajax en daarin was hij goed voor vier doelpunten en één assist. Zijn contract loopt nog tot medio 2022 door.