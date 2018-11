Uitgefloten Van Rhijn slaat ereronde over: ‘Hij moet erboven staan’

Ricardo van Rhijn liep na de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo niet mee met de ereronde van de spelers van AZ. De verdediger werd na zijn invalbeurt uitgefloten door een deel van het publiek in het AFAS Stadion en kon dat moeilijk verkroppen. John van den Brom is van mening dat Van Rhijn had moeten meelopen.

“Je bent een team”, reageert de trainer in een interview met NH. “We doen alles samen, de club staat daar ook voor. Ik vind wel dat het erbij hoort als je ingevallen bent.” Hij kan wel enige begrip opbrengen voor de onvrede bij de 27-jarige Van Rhijn.

“Het is nooit leuk als je uitgefloten wordt. Ik snap zijn reactie. Máár: het team, mijn stokpaardje, is voor mij belangrijker dan Ricardo van Rhijn. Dat heb ik hem ook gezegd. Hij moet erboven staan, vandaar dat hij toch terug ging.”

Van Rhijn kwam woensdag na 82 minuten binnen de lijnen voor Albert Gudmundsson. Het stond toen al 1-0 door een doelpunt van Mats Seuntjens en drie minuten voor tijd maakte Oussama Idrissi er 2-0 van. Calvin Stengs viel ook nog in en het talent miste een strafschop.