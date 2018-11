Ten Hag is complimenteus: ‘Hij heeft het heel moeilijk gehad met zijn rol’

Erik ten Hag is tevreden over de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers beleefden een relatief eenvoudige avond en boekten een 3-0 overwinning. “We hebben prima gespeeld”, aldus Ten Hag in een interview met FOX Sports.

Het niveauverschil was evident, maar dat kwam volgens Ten Hag door de manier waarop Ajax speelde. “We drongen de tegenstander terug. We wilden op hun helft spelen en daar blijven. Dat hebben we heel goed omgezet in balbezit. We waren ook heel goed in de omschakeling. We hadden de bal heel snel weer terug.”

Ten Hag gaf meerdere spelers de kans om zich te bewijzen, die normaliter weinig minuten maakte. Zo speelde Zakaria Labyad zijn achtste wedstrijd van het seizoen. “Ik gun hem het ongelofelijk. Hij heeft de afgelopen fase heel moeilijk gehad met zijn rol. De concurrentie is heel groot. Als je dan zo antwoordt en zo moet je ook antwoorden...”

“Ik hoop dat hij dit doorzet en dit nog frequenter brengt. Ik hoop dat hij zich op de training nog meer laat gelden en het de trainer nog moeilijker gaat maken.” Ook over Vaclav Cerny is Ten Hag te spreken: “Hij is heel lang weg geweest, een heel ernstige blessure. Dan is het heel hard knokken, vaak alleen. Als je dan weer terug bent op je niveau en op dit podium in de ArenA, dat is echt geweldig voor die jongen.”