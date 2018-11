‘Ik ben met veel verwachtingen naar Ajax gekomen’

Zakaria Labyad heeft geen basisplaats bij Ajax, maar mocht woensdag in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0) vanaf het startsignaal beginnen. De aanvaller stelde niet teleur, want hij was constant dreigend en nam de tweede treffer voor zijn rekening in de Johan Cruijff ArenA.

“We hadden een missie en dat was de volgende ronde halen. We hadden meer goals kunnen maken, maar we zijn tevreden”, aldus de 25-jarige Labyad voor de camera van FOX Sports. “Ik ben een speler die belangrijk wil zijn. Dat is vandaag, mede door de spelers om mij heen, gelukt.”

De vijfvoudig international van Marokko begon als nummer tien aan de wedstrijd en kwam later meer vanaf de flanken.” Ik ben vaak ingevallen op tien, ik vind mezelf ook een nummer tien en dat is ook de positie waar ik me op richt”, aldus Labyad.

“Ik ben met veel verwachtingen naar Ajax gekomen. Ik train goed en train hard. Ik wacht op mijn kansen en dit zijn dan wedstrijden waar ik mezelf kan laten zien. Ik denk dat ik dat vandaag wel heb gedaan. Ik ben belangrijk geweest en we hebben samen een goede pot gespeeld.”