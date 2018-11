Lampard stunt bijna bij Chelsea; Guendouzi blinkt uit en pakt rood

Chelsea heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de EFL Cup. De club uit Londen had zijn handen woensdagavond vol aan Derby County, maar won wel met 3-2 van het team van Frank Lampard. De manager werd vooraf getrakteerd op een groots onthaal van de supporters op Stamford Bridge. Arsenal mag zich ook melden in de volgende ronde, want die ploeg schakelde Blackpool uit (2-1), terwijl Tottenham Hotspur zich ontdeed van West Ham United (1-3).

Chelsea - Derby County 3-2

Chelsea leek een makkelijke avond tegemoet te gaan, want binnen vijf minuten werkte Fikayo Tomori de bal in zijn eigen doel en stond het 1-0. Derby richtte zich echter op en kwam op gelijke hoogte via Jack Marriott, die profiteerde van uitglijden van Gary Cahill. Na een kwart wedstrijd spelen kwam Chelsea na wederom een eigen treffer, ditmaal van Richard Keogh, op voorsprong. De nummer zes van de Championship kwam langszij via Martyn Waghorn, maar Cesc Fàbregas knalde Chelsea vlak voor rust op 3-2 nadat een voorzet van Davide Zappacosta met wat geluk bij de Spanjaard terecht was gekomen. In de tweede helft bleef het door de minimale marge spannend en Willy Caballero voorkwam na 68 minuten de 3-3 van Mariott. In de slotfase raakte David Nugent ook nog de paal, maar Chelsea hield stand.

Arsenal - Blackpool 2-1

Arsenal was zoals verwacht mocht worden de bovenliggende partij, maar in het eerste half uur kwam men niet veel verder dan een goede kans voor Henrikh Mkhitaryan. Na 34 minuten was het opeens raak in het Emirates Stadium: Stephan Lichtsteiner prikte zijn eerste doelpunt voor the Gunners tegen de touwen na een prachtige en harde pass van de uitblinkende Mattéo Guendouzi. Vlak na de pauze maakte ook de achttienjarige Emile Smith Rowe zijn eerste voor Arsenal en leek de wedstrijd gespeeld: 2-0. Guendouzi kreeg na 56 minuten echter zijn tweede gele kaart en een kopbal van Paudie O’Connor leverde de 2-1 op. De spanning was weer helemaal terug, maar verder kwam Blackpool niet meer. De bezoekers sloten het duel zelf ook af met tien man doordat O’Connor rood kreeg na een overtreding op Pierre-Emerick Aubameyang.

West Ham United - Tottenham Hotspur 1-3

De thuisploeg mocht enigszins teleurgesteld zijn over de 0-1 achterstand in de rust. Issa Diop kreeg de bal in de zestiende minuut niet goed weg, waarna Heung-Min Son op aangeven van Dele Alli voor de 0-1 zorgde. West Ham had de betere kansen in de eerste helft, al slaagde men er niet in deze te verzilveren. De ploeg van Manuel Pellegrini begon goed aan de tweede helft, maar na 54 minuten verscheen de 0-2 op het scorebord. Arthur Masuaku ging de fout in bij een pass van Alli, waarna Son zijn tweede van de avond maakte. Lucas Pérez verkleinde twintig minuten voor tijd met een rake kopbal de nadelige marge, maar luttele minuten later kwam Fernando Llorente hoger in de lucht dan Angelo Ogbonna en kopte hij de bal na een corner van Christian Eriksen achter Adrian: 1-3.