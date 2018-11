AZ bekert verder ondanks misser Stengs; Heerenveen revancheert zich

AZ heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de KNVB Beker. Het team van John van den Brom had het woensdag niet makkelijk met VVV-Venlo, maar boekte door doelpunten van Mats Seuntjens en Oussama Idrissi wel een 2-0 overwinning. SC Heerenveen boog een achterstand tegen Groene Ster om in een zege (1-3) en FC Utrecht was met 5-1 te sterk voor de amateurs van SV Spakenburg.

AZ - VVV-Venlo 2-0

AZ kreeg de eerste kansen in de wedstrijd: Lars Unnerstall redde op een schot van Idrissi en zag een poging van Thomas Ouwejan over zeilen. AZ bleef de weg naar voren zoeken, maar Unnerstall bleef een sta in de weg in het AFAS Stadion. In de eerste minuut van de tweede helft was het wél raak voor de Alkmaarders: Seuntjes liep de bal binnen na een voorzet van Guus Til. Onder anderen Fredrik Midtsjö en Ron Vlaar lieten vervolgens na om de marge te verdubbelen. Door het verschil van slechts één treffer bleef het spannend, maar VVV bleek aanvallend onmachtig om een verlenging uit het vuur te slepen. Na 87 minuten gooide Idrissi het duel na een combinatie met Midtsjö in het slot: 2-0. Het had nog 3-0 kunnen worden, ware het niet dat invaller Calvin Stengs een strafschop miste na een overtreding op Til.

FC Utrecht - ASWH 5-1

Voor het oog van ruim 8.300 toeschouwers kende het FC Utrecht van Dick Advocaat een uitstekende start, want Gyrano Kerk scoorde met een schot vanuit de tweede lijn. Na een kwart wedstrijd kwamen de bezoekers echter op gelijke hoogte: Willem Janssen leverde de bal in en het was aanvoerder Jesper van den Bosch die profiteerde. FC Utrecht stelde hierna orde op zaken, want Joris van Overeem schoof de 2-1 in de korte hoek. FC Utrecht kreeg genoeg kansen om er 3-1 van te maken, maar pas na de tweede gele kaart voor Clarence Bijl werd de score opgeschroefd. Cyriel Dessers tekende op aangeven van Sander van de Streek voor de 3-1 en Van de Streek maakt zelf de 4-1 én de 5-1 in De Galgenwaard.

Groene Ster - sc Heerenveen 1-3

De hoofdklasser ging verrassend aan de leiding toen het rustsignaal in Heerlen klonk. Het team van Jan Olde Riekerink speelde een matige eerste helft en werd enkele minuten voor rust verrast door een treffer van Chefrino Eind: 1-0. Na de onderbreking poetsten de Friezen de achterstand weg. Ben Rienstra schoot al vlak na rust een afvallende bal hard tegen de touwen en in de 49e minuut verscheen de 1-2 op het scorebord. Een prachtige aanval over links werd prachtig afgerond door Arber Zeneli: 1-2. Sam Lammers scoorde twintig minuten voor tijd van dichtbij na een aanval over rechts en bepaalde daarmee de eindstand.

Willem II - Spakenburg 5-0

Het team van Adrie Koster legde in de eerste helft de basis voor de ruime overwinning voor bijna negenduizend toeschouwers. Na negen minuten was het raak: Fran Sol ontving de bal van Donis Avdijaj, passeerde de keeper en scoorde. Een kwartier later knokte en wurmde Daniel Crowley zich langs meerdere verdedigers en de keeper, om vervolgens rustig raak te tikken: 2-0. Avdijaj reageerd in de 53e minuut attent bij een te korte terugspeelbal van Spakenburg en zette de 3-0 op het scorebord. Zes minuten later was hij ook het eindstation van een fraaie counteraanval via Crowley: 4-0. Negen minuten voor het eindsignaal was Sol degene die een heerlijke aanval van de Tilburgers afrondde: 5-0.