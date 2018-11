Amateurs zorgen voor enorme stunt en schakelen FC Emmen uit

FC Emmen heeft een flater geslagen in de tweede ronde van de KNVB Beker. De Eredivisionist kwam woensdag na achttien minuten op voorsprong tegen Odin ’59, maar de amateurs uit Heemskerk vertrokken met een 1-3 overwinning uit Drenthe. Odin ’59 komt normaal gesproken uit in de derde divisie, het vierde niveau van Nederland.

Het FC Emmen van trainer Dick Lukkien domineerde het balbezit en kreeg enkele mogelijkheden, alvorens het na negentien minuten 1-0 werd. Glenn Bijl mikte de bal vanaf 25 meter in de verre hoek. FC Emmen zag hierna een treffer worden afgekeurd en Anco Jansen besloot hierna naast. De 2-0 hing in de lucht, maar na ruim een half uur spelen werd het gelijk in De Oude Meerdijk.

Ahmad Al Mahdi tekende voor de 1-1 en dat was ook de ruststand. FC Emmen kwam in het tweede bedrijf goed uit de startblokken en een paar keer was het paniek in het strafschopgebied van de tegenstander. Onder anderen Caner Cavlan had het vizier niet op scherp staan en een kwartier voor tijd kwam het Odin ’59 van trainer Richard Plug op voorsprong.

Cavlan kwam in het strafschopgebied in botsing met een tegenstander en de scheidsrechter wees naar de stip. Nigel Hardenburg benutte het buitenkansje en na 82 minuten werd het ook nog 1-3: Hardenberg verschalkte doelman Dennis Telgenkamp met een kopbal in de verre hoek. FC Emmen probeerde er nog een verlenging uit te slepen, maar onder anderen Reuven Niemeijer kwam niet tot scoren en dus bleef het 1-3.