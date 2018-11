Solari debuteert bij Real Madrid met bekeroverwinning in Noord-Afrika

Real Madrid heeft woensdagavond een belangrijke stap richting de achtste finales van het toernooi om de Copa del Rey gezet. Het team van de debuterende interim-trainer Santiago Solari was in het eerste duel met Melilla, dat op het de derde niveau van Spanje uitkomt, met 0-4 te sterk. Karim Benzema, Marco Asensio, Álvaro Odriozola en Cristo verzorgden de doelpunten van los Merengues in de Spaanse exclave in Noord-Afrika.

Melilla startte de wedstrijd op intense wijze, met enkele goede aanvallen. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Real Madrid echter beter in de wedstrijd en sloeg men tweemaal toe. Het meeste gevaar van het team van Solari was vooral vanaf de zijkanten afkomstig. Na 28 minuten spelen was het raak: Odriozola kwam op aan de rechterkant, zette voor en zag hoe de goed vrijgelopen Benzema de bal simpel achter Dani Barrios werkte: 0-1.

In de extra tijd van de eerste helft verdubbelde Asensio de voordelige marge. Vinicius Junior bezorgde de bal vanaf links met de buitenkant van zijn voet bij de vrijstaande Spanjaard, die koelbloedig het leer vanaf elf meter in de verste hoek mikte: 0-2. De ruststand in het Estadio Municipal Álvarez Claro was voor Solari een goede reden om Sergio Ramos en Benzema in de rust te wisselen, ten faveure van Federico Valverde en Nacho Fernández.

Melilla kwam goed uit de kleedkamers en had pech dat Yacine Qasmi enkele centimeters te kort kwam om voor de aansluitingstreffer te zorgen. Real Madrid leek in de tweede helft op de dubbele voorsprong te willen leunen en probeerde bij tijd en wijle toch een derde treffer te maken. Zo voorkwam Barrios met een goede redding een doelpunt van Dani Ceballos en twintig minuten voor tijd eindigde een inzet van Vinicius Junior op het aluminium. In de 78e minuut viel de 0-3 alsnog: Sergio Reguilon en Asension kregen de bal niet achter Barrios, maar Odriozola wel. In de extra tijd rondde Cristo een voorzet van Odriozola met het hoofd af.