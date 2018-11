Dortmund verslaat Union Berlin in 121e minuut; Klaassen scoort voor Werder

Borussia Dortmund en Werder Bremen hebben zich woensdagavond voor de achtste finales van de DFB Pokal geplaatst. Het team van Lucien Favre had in eigen huis een verlenging nodig om Union Berlin, de huidige nummer drie van de 2. Bundesliga, te verslaan. Werder was na een helft al klaar met Regionalligist SC Weiche Flensburg en scoorde uiteindelijk vijfmaal. Voor Schalke 04 leek het bekertoernooi er reeds op te zitten. Die Königsblauen forceerden bij 1. FC Köln, de gedeelde koploper van de 2. Bundesliga., ternauwernood een verlenging en wonnen uiteindelijk 5-6 na strafschoppen.

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 3-2

De bezoekers zochten na het rustsignaal beteuterd de kleedkamers op. Union Berlin speelde een goede eerste helft, had diverse kansen om aan de leiding te gaan en had minimaal een gelijkspel in de rust verdiend. Dortmund daarentegen had moeite om het spel te maken, maar had aan één moment voldoende. Doelman Rafal Gikiewicz redde knap op een kopbal van Shinji Kagawa, na voorbereidend werk van Mahmoud Dahoud vanaf de linkerkant, maar kon niet voorkomen dat Christian Pulisic van dichtbij voor de 1-0 zorgde.

Union Berlin liet zich ook in het tweede bedrijf niet onbetuigd en dat resulteerde na dik een uur spelen in de verdiende gelijkmaker. Robert Zulj stak de bal vlak voor het elfmetergebied heerlijk door op Sebastian Polter, die het leer achter Marwin Hitz punterde: 1-1. Nog geen tien minuten later nam Dortmund de leiding: na een heerlijke pass van Pulisic schoot Maximilian Philipp krachtig raak. Union Berlin dwong via een rake kopbal van weer Polter in de 88e minuut een verlenging af. Een strafschoppenreeks leek de doorslag te moeten gaan geven, maar in de 121e minuut benutte Marco Reus een strafschop, na een overtreding van Marvin Friedrich op Pulisic. De verdediger kreeg bovendien een tweede gele kaart.

SC Weiche Flensburg 08 - Werder Bremen 1-5

Het team van Florian Kohfeldt ging weliswaar met een 1-3 voorsprong de rust in, maar het ging in de eerste helft lange tijd gelijk op. Na acht minuten nam Werder de leiding: Theodor Gebre Selassie schoot op de paal en de rebound was voor Claudio Pizarro. Na 26 minuten spelen verscheen in Lübeck de gelijkmaker op het scorebord: een indraaiende voorzet van Santos ging aan iedereen voorbij, inclusief keeper Jiri Pavlenka.

Werder stelde nog voor rust orde op zaken. Een schot van Florian Kainz vanaf dik twintig meter betekende de 1-2 in de 38e minuut en op slag van rust benutte Davy Klaassen een strafschop, na een charge op Johannes Eggestein. In de tweede helft trok Werder het duel definitief naar zich toe, al sloegen de bezoekers pas in het laatste kwartier toe. Martin Harnik schoot met links de 1-4 binnen en met een rake kopbal was zijn Doppelpack een feit.

1. FC Köln - Schalke 04 1-1 (5-6 w.n.s.)

De ruststand van 1-0 in het Rhein-Energie-Stadion was zeker niet onverdiend te noemen. Twee minuten voor rust sloegen de Keulenaren toe. Een zwak schot van Jhon Cordoba werd door Salif Sané van richting veranderd, waardoor doelman Alexander Nübel kansloos was. In de tweede helft maakte FC Köln opnieuw een goede indruk, vooral in defensief opzicht. Een handsbal van Rafael Czichos in de 88e minuut was echter de aanleiding voor de 1-1 van Nabil Bentaleb, vanaf elf meter. Na een doelpuntloze verlenging trok Schalke aan het langste eind in de noodzakelijke strafschoppenreeks.