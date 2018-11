Ajax-vrouwen lijden bizarre 9-0 nederlaag in Champions League

Het damesteam van Ajax is gestrand in de achtste finale van de Champions League. Het team Benno Nihom verloor twee weken geleden op De Toekomst met 0-4 van Olympique Lyon en slaagde er woensdag niet in om zich enigszins te revancheren. Sterker: in Frankrijk werden de Ajacieden met een 9-0 nederlaag volledig weggespeeld.

Ajax hoopte snel te scoren om de spanning terug in het tweeluik te brengen, maar liep na vijf minuten achter de feiten aan door de 1-0 van Delphine Cascarino. Ze maakte drie minuten later haar tweede van de avond en dus was alle Amsterdamse hoop verdwenen. Binnen het kwartier werd het 3-0 voor de regerend winnaar van de Champions League: Wendie Renard liet Lize Kop met een hard schot kansloos.

Griedge M’Bock Bathy zette Olympique Lyon op 4-0 en hierna ging de Franse storm liggen, maar Ajax kwam zelf niet tot kansen om de score draaglijker te maken. Ada Hegerberg maakte er onder toeziend oog van onder anderen Kenny Tete 5-0 van, M’Bock Bathy scoorde haar tweede en Amel Majri nam de 7-0 voor haar rekening.

Het leek hierbij te blijven in Lyon, maar in de voorlaatste minuut completeerde M’Bock Bathy haar hattrick en uit een hoekschop kopte Lucy Bronze de 9-0 tegen de touwen. Bij Olympique Lyon stond Shanice van de Sanden overigens niet in de basis; de international van het Nederlands elftal viel na 61 minuten in voor Cascarino.