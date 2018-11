Woensdag, 31 Oktober 2018

PSG volgt sensatie van Bundesliga op de voet

Na Juventus, AC Milan en AS Roma is er nog een Italiaanse club geïnteresseerd in Anthony Martial. Ook Internazionale heeft de Franse aanvaller van Manchester United in het vizier. (Tuttosport)

Sebastián Cáceres gaat op korte termijn de overstap naar Europa maken. Barcelona heeft momenteel de beste papieren om de verdediger over te nemen van het Uruguayaanse Liverpool, al is Arsenal ook geïnteresseerd. (The Sun)

Paris Saint-Germain volgt Jadon Sancho momenteel op de voet. De Engelse aanvaller, die een verleden heeft bij Manchester City, maakt dit seizoen veel indruk bij Borussia Dortmund. (Sky Sports) De Engelse aanvaller, die een verleden heeft bij Manchester City, maakt dit seizoen veel indruk bij Borussia Dortmund.

Aan het einde van het seizoen komt er een einde aan het huwelijk tussen Aaron Ramsey en Arsenal. The Gunners hebben de middenvelder definitief laten weten dat zijn aflopende contract niet verlengd zal worden. (Sky Sports)

West Ham United is er nog altijd niet in geslaagd om Declan Rice langer aan zich te binden en moet vrezen voor een vertrek. Chelsea houdt de situatie van de jonge middenvelder nauwlettend in de gaten. (The Sun)