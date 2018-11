PSG voorkomt transfervrij vertrek: ‘Dit ambitieuze project motiveert me enorm’

Ángel Di Maria heeft zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain verlengd, zo maakt de regerend kampioen van Frankrijk via zijn officiële kanalen bekend. De dertigjarige aanvaller ligt na het ondertekenen van zijn nieuwe verbintenis twee jaar langer vast, waardoor hij nu tot medio 2021 aan les Parisiens verbonden is.

De Argentijn kwam in 2015 bij Paris Saint-Germain terecht, nadat de Franse club 63 miljoen euro neertelde om hem los te weken bij Manchester United. Di Maria, die eerder voor Rosario Central, Benfica en Real Madrid speelde, kwam in de afgelopen tweeënhalf jaar tot 150 wedstrijden in dienst van Paris Saint-Germain, waarin hij goed was voor 57 doelpunten en 58 assists. Met les Parisiens won hij twee keer de Franse landstitel, drie keer de Franse beker en twee keer de Coupe de la Ligue.

“Het is me een genoegen om mijn contract bij Paris Saint-Germain te verlengen. Ik heb hier in Parijs een perfecte plaats gevonden om te floreren. Ik voel me iedere dag gewaardeerd. Dit ambitieuze project motiveert me enorm, dit bestaat nergens anders in Europa”, zegt Di Maria op de website van Paris Saint-Germain. “Mijn ploeggenoten en ik hebben nog een aantal mooie verhalen te schrijven, zodat we de naam van Paris Saint-Germain in het internationale voetbal kunnen vergroten.”

“Op zijn leeftijd is hij op een moment aangekomen waar hij talent en ervaring kan combineren. Daardoor hoort hij bij de beste spelers ter wereld. Hij heeft ervoor gekozen om de beste jaren van zijn loopbaan hier door te brengen. Voor de club is het goed dat hij niet alleen voor Paris Saint-Germain heeft gekozen, maar ook dat hij zich voor de lange termijn aan dit project verbonden heeft”, aldus Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain.