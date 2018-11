Allach laat Israëlische competitie na nog geen jaar alweer achter zich

Mohammed Allach is niet langer de technisch directeur van Maccabi Haifa, zo maakt de Israëlische club via zijn officiële kanalen bekend. Op verzoek van Allach is zijn doorlopende contract bij Maccabi Haifa ontbonden. De bestuurder was nog geen jaar werkzaam in de Israëlische havenstad.

Allach verliet Vitesse in november 2017 om technisch directeur bij Maccabi Haifa te worden. In het kielzog van de 45-jarige Hagenaar maakten ook Fred Rutten, Rob Maas, Arno van der Zwam en Michiel Kramer de overstap naar Israël. Vorig seizoen eindigde Maccabi Haifa als tiende in de Ligat ha’Al, terwijl de formatie van Rutten momenteel de achtste plaats in de Israëlische competitie bezet.

De technisch directeur legde vorige week bij de clubleiding het verzoek neer om zijn contract te ontbinden. Er werd besloten om een beslissing over dat verzoek uit te stellen tot na het duel met Hapoel Tel Aviv, dat maandag gespeeld werd. Daarna heeft de clubleiding besloten in te stemmen met het verzoek van Allach, waardoor er na amper een jaar alweer een einde komt aan de samenwerking.

“Dit is geen makkelijk moment, maar zo is het voetbal. Maccabi Haifa is een grote club en het was een eer hier te mogen werken. Ik wil iedereen hier graag bedanken, ik heb een prachtig land leren kennen. Ik wens Maccabi Haifa veel succes in de toekomst en zal altijd fan van de club blijven”, laat Allach op de website van Maccabi Haifa weten.