Wenger kondigt rentree aan: ‘Ik ben uitgerust en heb veel voetbal gekeken’

Arsène Wenger liet Arsenal afgelopen zomer achter zich en zit sindsdien zonder club. De Fransman zegt tegenover Sky Sports dat hij niet van plan is om nog lang werkloos thuis te zitten. “In het begin van het volgende kalenderjaar wil ik terugkeren in de voetballerij”, vertelt de 69-jarige Wenger.

“Het zal apart zijn om ergens anders naartoe te gaan, ik kan je nu nog niet zeggen waar ik aan de slag zal gaan. Ik zal in ieder geval weer ergens aan het werk gaan, maar ik weet nog niet waar”, zegt Wenger, die afgelopen zomer Arsenal verliet na een dienstverband van 22 jaar. Eerder werkte de Fransman bij AS Nancy, AS Monaco en het Japanse Nagoya Grampus Eight. “Ik ben goed uitgerust en heb veel voetbal gekeken. Ik heb veel goede herinneringen aan de voetballerij, dus ik mis het inmiddels wel.”

“Wanneer Arsenal wint, ben ik gelukkig. Ik heb daar heel hard gewerkt en naar mijn idee heb ik de club in een goede staat achtergelaten”, vervolgt de Franse oefenmeester. Hij werd bij the Gunners opgevolgd door Unai Emery. “Als manager heb je invloed, niet alleen op de carrières van de spelers, de speelwijze en de resultaten. Ook op de structuur binnen de club en dat is heel belangrijk. Als dat in orde is, kan de club altijd verder blijven gaan op een juiste manier.”

“Als je kijkt naar vorig seizoen, hebben we vijftien thuiswedstrijden gewonnen. In uitduels presteerden we een stuk minder, maar de kwaliteit was aanwezig. Arsenal heeft dit seizoen absoluut een kans om de Premier League te winnen, maar de concurrentie is op dit moment ijzersterk”, besluit Wenger.