Brenet verklaart disciplinaire straf in Duitsland: ‘Ze zijn veel strenger hier’

Joshua Brenet verruilde PSV afgelopen zomer voor het Duitse TSG 1899 Hoffenheim. Na een moeizame start heeft de 24-jarige verdediger inmiddels zijn draai gevonden bij Hoffe. Brenet werd onlangs om disciplinaire redenen buiten de wedstrijdselectie gelaten en in gesprek met PSV TV legt hij uit hoe dat kwam.

“Alles gaat hier een beetje anders dan bij PSV. We hebben een aparte app, dus geen WhatsApp, en daar worden alle berichten in gegooid. Ik was er nog niet echt helemaal over uit hoe het precies in zijn werking gaat. Ook met de taal. Toen kwam ik met die andere teamgenoot (Ishak Belfodil, red.), die ook nieuw is, te laat omdat we een klein foutje hadden gemaakt. Zo zie je maar, ze zijn veel strenger hier”, stelt Brenet.

De verdediger kwam tot dusver tot zes wedstrijden in dienst van Hoffenheim, waarin hij drie keer wist te scoren en één assist leverde. Hoffe is momenteel de nummer acht van de Bundesliga, met dertien punten uit negen wedstrijden. In de Champions League is Hoffenheim gestart met twee punten uit drie duels, na remises tegen Shakhtar Donetsk (2-2) en Olympique Lyon (3-3) en een nederlaag tegen Manchester City (1-2).

“Het is verplicht om Duits te spreken, dus daar ben ik hard mee aan het werk. Ik heb zelfs al mijn eigen leraar, dus dat moet goed komen. Ik denk dat ik aan het eind van het seizoen wel redelijk Duits kan spreken”, lacht Brenet. De verdediger heeft bij Hoffenheim een vierjarig contract ondertekend en ligt nog vast tot medio 2022.