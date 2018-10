‘Wat Van Bommel deed, was arrogant en sloeg ook nergens op’

Na de 3-0 nederlaag in de Klassieker is de achterstand van Feyenoord op koploper PSV al opgelopen tot tien punten. Er is de laatste tijd de nodige kritiek op trainer Giovanni van Bronckhorst, maar dat vindt Ben Wijnstekers niet terecht. De oud-speler van de Rotterdammers legt in onderstaande video uit waarom hij vindt dat Van Bronckhorst niets te verwijten valt.