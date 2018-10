‘Premier League lonkt voor Haller door goede prestaties in Duitsland’

Sébastien Haller heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij Newcastle United. De spits van Eintracht Frankfurt staat volgens the Northern Echo erg in de belangstelling van the Magpies. De Premier League-club komt weinig tot scoren dit seizoen en de Fransman moet ervoor zorgen dat er meer goals komen.

De 24-jarige aanvaller, in het verleden actief bij FC Utrecht, is dit seizoen goed voor zes doelpunten en vijf assists in negen competitiewedstrijden. Haller speelt sinds de zomer van 2017 voor de bekerwinnaar en staat nog tot medio 2021 onder contract in Duitsland. Newcastle, dat dit seizoen nog maar zes keer heeft gescoord in de Premier League, zou de aanvaller in januari al willen strikken.

Manager Rafael Benitez wil in de winterstop verschillende spelers verwelkomen, waaronder een nieuwe spits. Eerder was Nicolai Jorgensen in beeld bij Newcastle, maar mede door het hoge prijskaartje was de spits van Feyenoord geen optie meer. Door zijn goede prestaties zou Haller wel nadrukkelijk in beeld zijn en is de Fransman bestempeld als transferdoelwit nummer één.