Veertigvoudig Italiaans international verdwijnt twee jaar achter de tralies

Vincenzo Iaquinta is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. In het zogenaamde 'Aemelia-proces' werd eerder zes jaar celstraf geëist tegen de veertigvoudig international van Italië. Iaquinta is woensdag veroordeeld vanwege illegaal wapenbezit. De voormalig spits werd ook beschuldigd van banden met de maffia, maar dit is niet bewezen.

De Italiaanse justitie wilde dat de oud-spits ook veroordeeld werd voor banden met de 'Ndrangheta, een maffiaclan, maar de rechter oordeelde anders, waardoor de 38-jarige Iaquinta een gevangenisstraf van zes jaar ontliep. Vader Giuseppe is wel veroordeeld voor zijn banden met de maffia en verdwijnt negentien jaar achter de tralies.

Bij het horen van het vonnis begon de familie stennis te schoppen en sprak men schande van de straffen. "Dit is onmogelijk. Ze ruïneren mijn leven op basis van helemaal niets. Het is puur omdat ik uit Cutro in Calabrië kom. Ik lijd als een hond voor mijn familie en kinderen, maar ik heb niets gedaan. We hebben niet te maken met de ‘Ndrangheta”, aldus de oud-voetballer.