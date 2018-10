Grim hekelt tendens rond wanprestatie PSV: ‘Daar ben ik het niet mee eens’

RKC Waalwijk stuntte dinsdagavond in de tweede ronde van de KNVB Beker door PSV uit te schakelen: 2-3. Trainer Mark van Bommel besloot zijn ploeg volledig om te gooien en wisselspelers een kans te bieden, maar de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie strafte dit hard af. Fred Grim kon na afloop nauwelijks in slaap komen.

De coach spreekt tegenover het Brabants Dagblad van een verdiende overwinning. “We hebben daarom een klein feestje gevierd in de kleedkamer en in de bus. Toen we bij het stadion aankwamen, werden we onthaald door onze supporters. Dat is toch wel heel mooi, hoor”, aldus de oefenmeester, die momenteel met RKC vijftiende staat in de Keuken Kampioen Divisie.

“We zitten als club in een fase waarin we niet altijd beloond worden voor ons spel. Gisteravond was dat wel zo. Van zulke resultaten krijg je enorm veel energie. PSV had geen B-elftal. Zij hebben nog altijd meer kapitaal op het veld staan dan dat wij als club hebben, dus daar ben ik het niet mee eens”, besluit de voormalig doelman.

Dirk Abels debuteerde bij PSV en kon ondanks de nederlaag genieten in het Philips Stadion. "Je kijkt toch wel even om je heen als het spel even stil ligt. Dan denk je toch: ik sta hier maar. Dan geniet je toch wel even een paar momentjes”, aldus de verdediger, die zich kan vinden in de woorden van Van Bommel: "Dat we ons moeten schamen, en gelijk heeft hij."