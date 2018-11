Ederson kijkt voorzichtig naar imposant record van Edwin van der Sar

Manchester City kwam dit seizoen in slechts drie van de vijftien officiële wedstrijden niet tot winst. Het team van Josep Guardiola verloor van Olympique Lyon (1-2) en remiseerde tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) en Liverpool (0-0). Southampton daarentegen stapte deze voetbaljaargang slechts in twee wedstrijden als winnaar van het veld. In de Premier League kon alleen Crystal Palace (0-2) worden verslagen, bijna twee maanden geleden. Opta blikt vooruit op het duel in het Etihad Stadium, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

O Southampton heeft niet één van de laatste acht officiële visites aan het Etihad Stadium gewonnen. Een remise en zeven nederlagen sinds de allereerste zege, in april 2004, in het stadion van Manchester City.

O De twee competitiezeges van Manchester City op Southampton afgelopen seizoen kwamen beide keren door winnende treffers in de negentigste minuut tot stand. Raheem Sterling in het thuisduel; Gabriel Jesus in de uitwedstrijd.

O Manchester City kan zondag voor de allereerste keer in de clubgeschiedenis een reeks van zeven competitieduels op rij zonder tegentreffer completeren.

O Manchester City heeft zeven van de laatste negen Premier League-wedstrijden tegen Southampton in winst omgezet: een remise, een nederlaag.

O Southampton vond in niet één van de laatste vijf Premier League-duels het doel van de tegenstander. Een zesde opeenvolgende wedstrijd zou voor de Zuid-Engelsen een negatief record op het allerhoogste niveau zijn.

O Sinds de rentree in de Premier League, in 2012/13, speelde Southampton in 25 duels doelpuntloos gelijk: minimaal twee wedstrijden meer dan welke competitiegenoot dan ook.

O Manchester City verloor niet één van de negentien Premier League-wedstrijden waarin Aymeric Laporte in actie kwam: zeventien zeges en twee remises. Geen enkele voetballer speelde ooit meer Premier League-duels zonder te verliezen, met onder meer tien zeges in evenveel thuiswedstrijden.

O Sinds de start van afgelopen seizoen maakte Raheem Sterling in achttien competitieduels in het Etihad Stadium liefst veertien treffers en bereidde hij zeven andere doelpunten voor.

O Ederson hield in elk van zijn laatste zes Premier League-duels als basiskracht zijn doel schoon. De laatste keeper die dat in zeven opeenvolgende wedstrijden deed, was Edwin van der Sar in februari 2009 (veertien op rij).

O Van alle clubs die sinds de eerste wedstrijd van Mark Hughes als manager van Southampton in de Premier League actief zijn, heeft alleen Huddersfield Town (één) minder wedstrijden gewonnen dan the Saints (drie). In deze periode won Manchester City juist de meeste wedstrijden (veertien).