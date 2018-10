Bolt staat mogelijk voor interlandcarrière: ‘We volgen zijn proces op de voet’

Usain Bolt is momenteel op zoek naar zijn eerste werkgever in het profvoetbal. Het Australische Central Coast Mariners deed hem een aanbieding, maar die voldeed niet bepaald aan de financiële eisen van de voormalig topatleet. Als het aan Michael Ricketts, voorzitter van de Jamaicaanse voetbalbond, ligt, gaat Bolt in zijn geboorteland aan de slag.

“Ik ben een beetje teleurgesteld dat hij nog niet voor een Jamaicaanse club heeft getekend, zodat we meer van hem kunnen zien. Als hij dan laat zien dat hij goed genoeg is voor het nationale team van Jamaica, zal hij opgeroepen worden. We volgen zijn proces op de voet. De bondscoach neemt uiteraard de beslissingen, maar we zouden het geweldig vinden om hem eens in een echte wedstrijd aan het werk te zien”, zegt Ricketts in gesprek met ESPN.

“We zijn hoopvol gestemd, want Usain zou een enorme publiekstrekker zijn. Als hij het veld opkomt in het shirt van Jamaica, willen er veel mensen naar het stadion komen om hem te zien voetballen”, vervolgt de preses van de Jamaicaanse voetbalbond. “Met zijn snelheid voegt Usain ongetwijfeld iets toe aan het team. Als hij een beetje techniek en flair aan zijn spel kan toevoegen, kan hij een meerwaarde voor het Jamaicaanse team zijn.”

“De spelers zouden iemand als Usain zeker verwelkomen. Ik heb een informeel gesprek met hen erover gevoerd en ze kijken er naar uit om eventueel met hem te spelen. Als hij een succesvolle overstap van atletiek naar voetbal kan maken, zullen we hem zeker oproepen. Zodra we hem kunnen zien spelen, zijn we in staat om een beslissing over hem te nemen”, besluit Ricketts.