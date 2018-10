Groot feest in Twente na nederlaag: ‘Ik dacht: schijt, kom hier toch niet terug’

De amateurs van VV Noordwijk beleefden dinsdagavond een fantastische wedstrijd. De ploeg verloor weliswaar met 4-2 van FC Twente, waardoor men is uitgeschakeld in de KNVB Beker, maar de wedstrijd in De Grolsch Veste zal de spelers van Noordwijk voor altijd bijblijven. Nick van Staveren genoot van de wedstrijd tegen de Tukkers.

Na afloop ging de aanvaller een shirtje ruilen. “Eens kijken wie ik heb? Tim Hölscher. Mooi man, ik vroeg hem op het veld er al naar”, zegt hij in gesprek met Omroep West. “Een paar jaar geleden speelde ik nog in de derde klasse van het zaterdagvoetbal. En vanavond stond ik in De Grolsch Veste... Wat een mooi stadion is dit zeg.”

De amateurs boden Twente kranig weerstand. De club uit de Keuken Kampioen Divisie had de grootste moeite om het bezoek te verslaan. Na afloop werd Noordwijk bij de ereronde toegezongen door VAK-P, waarna Van Staveren een buikschuiver richting de supporters van Twente deed. “Ik dacht schijt: ik kom hier toch niet terug. Geweldig, dan sta je daar voor VAK-P en dan gebeurt er dit.”