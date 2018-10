United denkt aan back met torenhoge afkoopsom

Marc Bartra is een doelwit van Real Madrid. De Spaanse topclub wil de verdediger van Real Betis, die wordt getaxeerd op zestig miljoen euro, graag in januari overnemen. (Diverse Spaanse media)

(The Telegraph)

Mauricio Pochettino gaf onlangs aan dat hij absoluut niet blij is met de vertraging van het nieuwe stadion. Ook vanwege de interesse van Real Madrid vrezen de spelers van Tottenham Hotspur een vertrek van de manager. (The Telegraph)

(The Sun)