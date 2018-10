Van Bronckhorst kiest voor één wijziging in bekerduel met ADO Den Haag

Giovanni van Bronckhorst zal donderdag in de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag in ieder geval één wijziging doorvoeren in zijn opstelling. Ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd tegen Ajax (3-0) staat Justin Bijlow zijn plek onder de lat af aan Kenneth Vermeer. "Het is de enige wissel die we zeker doen", aldus Van Bronckhorst.

"Kenneth is mijn keeper voor de bekerwedstrijden", verklaart de trainer zijn keuze. Op de website van Feyenoord legt Van Bronckhorst uit dat het niet makkelijk was om de focus te verleggen naar het duel met ADO, na de teleurstellend verlopen Klassieker. "Het is jammer dat we ons niet echt hebben kunnen meten met Ajax, omdat we zo snel met tien man kwamen te staan. Maar of je nu wint of verliest, de knop moet om naar de volgende wedstrijd."

Van Bronckhorst wist de beker al tweemaal te winnen met Feyenoord. Dit seizoen lijkt het nog de enige mogelijkheid om het seizoen af te sluiten met een prijs. Van Bronckhorst kondigt aan de beker te willen winnen. "Het blijft de snelste weg naar Europees voetbal, zo hebben we ook de afgelopen jaren ervaren. Daarom willen en moeten we de wedstrijd van donderdag winnen."

Het is alweer het derde opeenvolgende seizoen waarin ADO afreist naar De Kuip in het bekertoernooi. De vorige keren was Feyenoord te sterk. In de Eredivisie kwamen de provinciegenoten elkaar dit seizoen nog niet tegen. "Het blijft een lastige ploeg. Het is echt een team, met een paar spelers die het verschil kunnen maken", aldus Van Bronckhorst. "Ze hebben lengte, kracht en snelheid in de ploeg."