Van Bommel op jacht naar record voor beste start ooit bij PSV

Na de teleurstellende uitschakeling door RKC Waalwijk in de KNVB Beker gaat PSV zaterdag op jacht naar eerherstel. De koploper van de Eredivisie kan de foutloze reeks verlengen in de thuiswedstrijd tegen nummer vijf Vitesse. Opta blikt vooruit op de wedstrijd in het Philips Stadion, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O PSV won de laatste negen wedstrijden tegen Vitesse in de Eredivisie (thuis en uit): de gedeeld langste zegereeks tegen de Arnhemmers in de competitie (ook negen keer tussen 2004 en 2008).

O PSV kwam tot scoren in de laatste zestien thuisduels met Vitesse in de competitie (33 goals in totaal, waaronder 1 van Mark van Bommel) en hield in deze zestien wedstrijden negen keer de nul.

O PSV won de eerste tien duels dit Eredivisie-seizoen en kan de vierde ploeg ooit worden met elf zeges na elf speelronden, na PSV in 1987/88, Ajax in 1995/96 en Ajax in 1997/98.

O PSV scoorde dit Eredivisie-seizoen al negen keer na de 85ste minuut (geen andere ploeg deed dit vaker dan vier keer); deze negen treffers werden door acht verschillende spelers gemaakt.

O Hirving Lozano was betrokken bij vijf doelpunten in twee Eredivisie-wedstrijden tegen Vitesse (drie goals, twee assists), meer dan tegen elke andere club.

O Alleen Morten Olsen (elf) begon zijn trainerscarrière in de Eredivisie met meer opeenvolgende zeges dan Mark van Bommel (tien), die bij een nieuwe driepunter de Deen dus evenaart.

O Vitesse pakte slechts zeven punten uit de laatste elf uitwedstrijden in de competitie (een zege, vier remises, zes nederlagen); de elf uitduels daarvoor leverden nog twintig punten op (zes zeges, twee remises, drie nederlagen).

O Alleen PSV (zeven keer) scoorde dit Eredivisie-seizoen vaker met het hoofd dan Vitesse (zes keer, net als Heerenveen).

O Vitesse heeft sinds de komst van Maikel van der Werff in 2015 een winstpercentage van 47 procent en kreeg gemiddeld 1,1 goals tegen per Eredivisieduel met hem, tegenover 29 procent en 1,4 tegengoals zonder de verdediger.

O Bryan Linssen scoorde enkel met zijn eerste doelpoging van 2018/19 in de competitie, sindsdien kwam hij tot 31 doelpogingen zonder goal, de langste reeks van alle Eredivisie-spelers dit seizoen.