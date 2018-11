Ajax wil record van 269 goals verder aanscherpen voor eigen publiek

Ajax treedt zaterdagavond aan tegen een van de favoriete opponenten in de Eredivisie. De Amsterdammers weten de weg naar het doel doorgaans gemakkelijk te vinden tegen Willem II en gaan op voor de vijfde opeenvolgende zege in de Eredivisie. Opta blikt vooruit op de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, zaterdag vanaf 20.45 uur.

O Ajax verloor slechts 1 van de 42 thuisduels met Willem II in de Eredivisie (37 zeges, 4 remises) en kwam tevens in 41 van de 42 thuiswedstrijden tegen de Tilburgers tot scoren.

O Ajax maakte 269 goals in 84 duels met Willem II in Eredivisie-verband (gemiddeld 3,2 goals per wedstrijd); geen team scoorde vaker tegen een specifieke tegenstander.

O Dertien van de laatste zestien Eredivisie-goals van Ajax tegen Willem II vielen in de tweede helft, waaronder de laatste acht.

O Ajax, dat in 8 van de laatste 9 Eredivisie-duels de nul hield, staat na 10 speelronden op 28 doelpunten voor en 4 tegen; dit is het hoogste aantal goals voor na zoveel Eredivisie-duels sinds 2009/10 (31) en het laagste aantal tegendoelpunten na zoveel speelronden sinds 1997/98 (3).

O De laatste nederlaag in de Johan Cruijff ArenA voor Ajax in competitieverband dateert van 5 november 2017 (sindsdien vijftien zeges, twee remises). Tegen Willem II kan de ploeg voor het eerst sinds 2011 achttien thuisduels op rij ongeslagen blijven.

O Ajax heeft dit Eredivisie-seizoen gemiddeld 64,3 procent balbezit, het hoogste percentage over een heel seizoen dit decennium is 64,2 procent door Ajax in 2011/12.

O Dusan Tadic werd tegen Feyenoord de eerste Ajacied sinds Luis Suárez die in de eerste tien speelronden van een Eredivisie-seizoen minstens zeven keer tot scoren kwam. De Uruguayaan deed dat voor het laatst in 2010/11 (7 goals).

O Willem II kan voor de tweede keer sinds de promotie in 2015 acht Eredivisieduels op rij niet tot winst komen (eerder ook in 2016 ook acht op rij onder Jurgen Streppel).

O Fran Sol kwam in twaalf competitiewedstrijden tegen de traditionele top drie tot zeven goals, enkel Coy Koopal (12 in 34) maakte er meer voor Willem II tegen Ajax, PSV of Feyenoord in de Eredivisie.

O Adrie Koster verloor als trainer alle zes zijn Eredivisie-wedstrijden op bezoek bij Ajax (twintig tegengoals, vijf goals voor).