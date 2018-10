Griezmann legt dromen op tafel: ‘Ik durf daar best voor uit te komen’

De verkiezing van de Ballon d'Or vindt begin december plaats en Antoine Griezmann hoopt vurig op de winst van de individuele voetbalprijs. De spits van Atlético Madrid en de nationale ploeg van Frankrijk zegt in een interview met ESPN dat hij zelfs droomt van het in ontvangst nemen van de voetbalprijs.

“Daar droom ik van, ik durf daar best voor uit te komen. Ik droom van de Ballon d'Or, van de Champions League en van het WK. Ik droom over van alles. Ik droom ook dat ik drie kinderen krijg. Deze dromen motiveren mij als ik 's ochtends wakker word. Deze doelen moet je dan proberen te bereiken”, aldus Griezmann.

“Op een individueel niveau is de Ballon d'Or het hoogste wat je kan verdienen. Het is de prijs met de meeste historie. Enorm prestigieus. Maar ik ben ook een speler die aan het collectief denkt en de individu ondergeschikt maakt. Maar het zou mooi zijn, zeker na wat ik allemaal heb meegemaakt, zoals dat ik vanaf mijn dertiende apart leefde van mijn familie.”

Griezmann uitte eerder zijn verbazing over de genomineerden bij FIFA's The Best, waarbij Luka Modric de winnaar werd. “Het ging niet alleen over mij”, aldus Griezmann. “Mijn onvrede ging ook over de andere Franse spelers die niet waren genomineerd. Dat begreep ik niet. Het is verrassend dat geen enkele wereldkampioen is overwogen.”