Redknapp: ‘Schandalig om dat te zeggen over spelers als Van der Vaart’

Harry Redknapp is woedend over recente uitspraken van Gary Neville over Tottenham Hotspur. Bij Sky Sports toonde Neville zich maandagavond onder de indruk van het huidige Tottenham, maar sprak hij met weinig respect over het Tottenham van de afgelopen dertig jaar. Redknapp, tussen 2008 en 2012 trainer van the Spurs, is 'ontdaan' en spreekt van 'schandalige' uitspraken.

Neville zei dat Tottenham 'dertig jaar lang' zonder ruggengraat voetbalde. "Het was altijd een zwakke ploeg, die heel makkelijk uit elkaar viel", stelde de clubicoon van Manchester United. "Je kon na een 0-2 achterstand toch nog met 5-2 van ze winnen. Zo was het gewoon. Je wist dat er gaandeweg de wedstrijd een obstakel zou komen voor ze, en dat ze daarover zouden struikelen. Maar nu hebben ze het sterkste en meest veerkrachtige Tottenham Hotspur dat we ooit hebben gezien", zei hij als analist rond de wedstrijd tegen Manchester City (0-1 nederlaag).

In gesprek met talkSPORT spreekt de clubloze Redknapp zijn afschuw uit over de uitspraken. "De opmerkingen van Neville zijn een absolute schande. Ik kan alleen spreken over de drieënhalf jaar dat ik er heb gewerkt, maar het is schandalig om te zeggen dat spelers als Luka Modric, Gareth Bale, Ledley King, Rafael van der Vaart en William Gallas geen ruggengraat en lef hadden. Ik was heel teleurgesteld en ontdaan door zijn opmerkingen. Hij moet zijn huiswerk doen, voordat hij zulke dingen zegt. Het was compleet ongepast."

"Hij heeft als trainer gewerkt bij Valencia en dat was niet alleen het slechtste Valencia van de laatste dertig jaar, maar in de hele clubgeschiedenis", sneert Redknapp. "Ik heb hem ook ooit horen roepen dat Tottenham op een gegeven moment wat rotte appels uit de selectie had verwijderd, zoals Michael Dawson. Maar dat is een van de beste profs die ik ooit ben tegengekomen. Nogmaals: voordat hij zo'n toon uitslaat, moet hij zijn huiswerk doen." Neville reageert via Twitter met een lachende emoji op de kritiek van Redknapp.