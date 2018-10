Koeman maakt voorselectie bekend en komt met nieuwe naam

Bondscoach Ronald Koeman heeft een nieuwe naam opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Aanvaller Javairo Dilrosun van Hertha BSC maakt deel uit van de voorlopige spelersgroep, die uit 31 namen bestaat. Oranje speelt op vrijdag 16 november in de Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk.

Dilrosun stapte afgelopen zomer over van Manchester City naar Hertha BSC en vooralsnog maakt de twintigjarige aanvaller een uitstekende indruk bij de Bundesliga-club. De jongeling, die tot medio 2022 heeft getekend bij Hertha, heeft in negen wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever reeds twee keer gescoord en drie assists afgeleverd.

De linksbuiten speelde eerder deze maand nog mee bij Jong Oranje en was met een goal en assist belangrijk in het duel met Oekraïne (0-3). Koeman heeft voor de rest bekende namen opgenomen in zijn voorselectie. Ook Steven Bergwijn, Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Arnaut Danjuma Groeneveld, die in de vorige interlandperiode debuteerden voor Oranje, zijn weer van de partij.

Vrijdag 16 november ontvangt Oranje Frankrijk in het kader van de Nations League en enkele dagen later, op 19 november, speelt het Nederlands elftal tegen Duitsland. Oranje bezet momenteel de tweede plek in poule 1 van Groep A met drie punten, vier punten minder dan koploper Frankrijk, dat een duel meer heeft gespeeld. Duitsland is met een punt uit drie duels hekkensluiter.

De volledige voorselectie:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind, Matthijs de Ligt (beiden Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta), Wesley Hoedt (Southampton), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek, Frenkie de Jong (beiden Ajax), Pablo Rosario (PSV), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Luuk de Jong, Steven Bergwijn (beiden PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Quincy Promes (Sevilla), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).