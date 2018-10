Neymar lyrisch over 'monster': 'Tegenover hem staan is een genot’

Neymar wordt gezien als een van de beste voetballers ter wereld, maar de Braziliaanse dribbelaar van Paris Saint-Germain moet vooralsnog Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voor zich dulden bij de uitreikingen van individuele prijzen. Neymar heeft veel bewondering voor de aanvallers van respectievelijk Barcelona en Juventus.

“Ik heb met Messi gespeeld en hij is voor mij een van de grootste voetballers aller tijden. Hij is een idool voor mij in het voetbal”, zegt Neymar bij The Players' Tribune. “Ik leerde bij Barcelona iedere dag van Messi, of het nou in de training of in de wedstrijd was. Of ik nou speelde of hem alleen maar bekeek. En ik werd er sterker door.”

“Wat betreft Cristiano Ronaldo: hij is een monster. Tegenover hem staan is een genot en een eer. Hij is een van de grootsten in het voetbal. Door tegen hem te spelen, word je beter, word je alerter, maar tegelijkertijd leer je veel. Ik wil net als hen meer. Ik wil winnen en prijzen pakken. Doelpunten maken. Daarom heb ik iedere dag van ze geleerd.”

In de verkiezing van de Ballon d'Or is Neymar reeds twee keer derde geworden achter Messi en Ronaldo. Ook in 2018 lijkt de Braziliaan naast de felbegeerde prijs te pakken. Messi en Ronaldo behoren weer tot de favorieten, terwijl ook onder anderen Mohamed Salah, Luka Modric, Antoine Griezmann en N'Golo Kanté worden getipt.