Muitende Aubameyang door het stof: ‘Hij gaf me geen keus’

Pierre-Emerick Aubameyang stond jarenlang onder contract bij Borussia Dortmund, maar aan het einde van zijn periode bij de Duitse topclub begon de spits te muiten. Aubameyang, die in januari BVB inruilde voor Arsenal, maakte het erg bont, weet Peter Stöger, voormalig trainer van de club, te melden.

“Hij gaf me geen keus”, begint de momenteel clubloze oefenmeester in een uitgebreid interview met BILD. “Hij trainde vier dagen in de week heel. Maar om zijn wens voor een transfer te benadrukken, sloeg hij bijeenkomsten met het team vlak voor de wedstrijd over of weigerde hij te rennen in de laatste training voor een duel.”

“We hebben geprobeerd hem nog voor een halfjaar te houden, maar Auba was het daar niet mee eens”, memoreert Stöger, die het goed kon vinden met de 51-voudig international van Gabon, die tot medio 2021 heeft getekend in Londen. “Eerlijk, ik kon prima met hem overweg, ook al heeft hij mij wekenlang flink beziggehouden.”

“Maar Auba heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden voordat hij zich aansloot bij Arsenal. Hij vertelde mij dat zijn gedrag niets had te doen met mij als persoon en dat hij mijn steun voelde”, aldus Stöger, die afgelopen zomer vertrok bij Dortmund. Aubameyang doet het vooralsnog goed bij Arsenal, met 19 goals en 5 assists in 26 wedstrijden.