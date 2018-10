‘Conte wil Mourinho opvolgen en zegt definitief ‘nee’ tegen Real’

Antonio Conte gaat liever aan de slag bij Manchester United dan bij Real Madrid, claimt La Gazzetta dello Sport woensdagochtend. Volgens de krant is Mourinho in beeld als nieuwe trainer van Real Madrid, waardoor Conte aan de slag zou kunnen gaan op Old Trafford. Sky Italia schrijft zelfs dat de Italiaan definitief 'nee' heeft gezegd tegen Real Madrid.

Real Madrid ontsloeg Julen Lopetegui maandagavond en sindsdien worden verschillende trainers aan de vacature gelinkt. Voorlopig worden de honneurs waargenomen door Santiago Solari, de coach van het tweede elftal. De naam van Conte werd aanvankelijk het meest nadrukkelijk genoemd, maar de onderhandelingen tussen Real Madrid en de Italiaan zouden zijn stukgelopen. Inmiddels beraadt de Koninklijke zich daarom op alternatieven.

Dinsdag meldde Cadena SER dat de Belgische voetbalbond bereid is om mee te werken aan een eventuele overstap van bondscoach Roberto Martínez naar het Santiago Bernabéu. Tot slot zijn ook de namen van Mauricio Pochettino en Arsène Wenger gevallen. Volgens de regels van de bond heeft Real twee weken de tijd om definitief een opvolger voor Lopetegui aan te wijzen. Dat betekent dat Solari op interim-basis maximaal vier duels van het hoogste keurkorps mag leiden.

Mourinho heeft een contract tot medio 2020 bij Manchester United. De positie van de oefenmeester wankelt al tijden, maar in de laatste drie competitieduels verzamelden the Red Devils zeven punten. Daardoor heeft hij weer wat lucht gekregen. Naar verluidt is Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez nog altijd erg gecharmeerd van Mourinho, waardoor een rentree tot de mogelijkheden behoort.