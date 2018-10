‘De manager knipte met vingers en floot naar me: prullenbak schoonmaken’

Serdar Gözübüyük droomde vanaf zijn twaalfde levensjaar van acteren in de Eredivisie, eerst als voetballer, daarna als scheidsrechter. De arbiter kreeg in zijn jeugd vaak te horen dat een dergelijke rol niet is weggelegd voor mensen met een migrantenachtergrond. Gözübüyük is blij dat het hem uiteindelijk wel gelukt is.

“Op straat zeiden ze: je hebt een Turkse naam, dat gaat je toch niet lukken. Zo keken zij naar de wereld. Nu erger ik me aan die houding”, zegt Gözübüyük in een uitgebreid interview met de Volkskrant. “Je wilt wel kansen, maar wat doe je ervoor terug? Nederland is een mooi land waar alles goed geregeld is en toch zeiken we alleen maar, het is nooit goed.”

In zijn pubertijd had Gözübüyük een bijbaantje bij de McDonald's en de scheidsrechter memoreert een naar incident. “De manager knipte met zijn vingers en floot naar me: prullenbak schoonmaken. Bij de kassa stond een blonde mevrouw me gewoon uit te lachen. Ik zei niets terug, liep naar boven en deed mijn shirt van McDonald's uit.”

“Hallo, ik ben een normaal mens, dacht ik, waarom fluit je naar me alsof ik een hond ben? Ik moest tot tien tellen”, aldus Gözübüyük, die zich begon af te vragen of zijn leeftijdsgenoten gelijk hadden. “Ik wist zeker dat ze zouden zeggen: zie je wel, nou heb je het zelf meegemaakt. Het shirt heb ik weer aangedaan en ik ben terug naar beneden gegaan. Maar ik heb daar niet lang meer gewerkt.”