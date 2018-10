FIFA overweegt multinationaal WK 2022 met groter deelnemersveld

Wereldvoetbalbond FIFA gaat proberen om het deelnemersveld voor het WK 2022 uit te breiden. Sinds 1998 doen er 32 landen mee aan de mondiale eindronde, maar eerder besloot de FIFA dat er 48 landen zullen meestrijden vanaf 2026. Mogelijk wordt het aantal al in 2022 opgevoerd, verklapt voorzitter Gianni Infantino.

"Wat er in 2022 gaat gebeuren? Daar kijken we nog naar. Als het mogelijk is om met meer dan 32 landen te spelen, waarom zouden we dat dan niet doen?", vraagt Infantino zich hardop af. Als er in 2022 inderdaad meer landen gaan meedoen, dan wordt er mogelijk een beroep gedaan op andere landen in de regio om ook wedstrijden te organiseren. "We moeten nagaan of het mogelijk is. We voeren gesprekken met onze vrienden in Qatar en onze vrienden in de regio."

Het is echter maar de vraag of andere landen in de regio willen meewerken. Onder meer Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte verbraken vorig jaar de diplomatieke banden met Qatar. Die boycot duurt voort tot op de dag van vandaag. Infantino wil nog niet op de zaken vooruitlopen. "We hopen dat het gaat lukken", wordt hij geciteerd door Sky Sports. Het WK van 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.