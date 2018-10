‘Hij solliciteerde eerder naar de ontbinding van zijn contract bij PSV’

De gebroeders Van de Kerkhof hebben geen goed woord over voor de keuze van Mark van Bommel om dinsdagavond een volledig nieuw elftal op te stellen in de bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De trainer van PSV liet geen enkele speler staan ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen (1-2) en dat kwam de Eindhovenaren duur te staan. RKC won na verlenging met 2-3 in het Philips Stadion.

Willy van de Kerkhof was 'zeer verrast' door de opstelling van PSV, vertelt hij aan Omroep Brabant. "Tegen deze tegenstanders moet je er alles uit willen halen als PSV. Je moet altijd met een paar basisspelers starten, want dit was dramatisch", oordeelt hij. Willy vraagt zich af wat überhaupt de toegevoegde waarde is van het tweede elftal. "Misschien kun je beter een paar topspelers erbij halen en dan het tweede elftal wegdoen."

René spreekt van een 'PSV-onwaardig' elftal, dat door Van Bommel werd opgesteld. "Die linksback, Aziz Behich, mag je van mij terugsturen naar Australië. Van Bommel moet zich dit aanrekenen", stelt de voormalig rechtsbuiten. Hij legt de schuld volledig bij PSV en denkt niet dat RKC boven zichzelf uitsteeg. "Iedereen had van ze kunnen winnen. PSV moet zich afvragen of ze dit in de toekomst nog zo moeten doen."

De kritiek op Behich klinkt niet alleen van René van de Kerkhof. In een vernietigende analyse haalt het Eindhovens Dagblad ook uit naar de aankoop van 1,7 miljoen euro, die overkwam van Bursaspor. Hij beging 'ontelbare' slordigheden, merkt de krant op. "De Australisch international krijgt nauwelijks speeltijd en solliciteerde eerder naar een ontbinding van zijn contract dan naar een plaats in het basisteam."